'Eu amo o Brasil.', disse Lady Gaga a fã brasileira

Há mais de 5 anos que a cantora pop Lady Gaga não pisa em terras brasileiras. O fato da estrela não realizar mais nenhum show pelo Brasil deixa muitos fãs chateados. Este é o caso de Rosangela Feraz, que comentou no instagram a tristeza de não poder conhecer a cantora.

“Gaga, eu queria muito que você respondesse minha mensagem e fico muito triste ao saber que você não sabe da minha existência, mas eu gostaria que você soubesse que eu te amo muito.”

Lady Gaga respondeu a fã brasileira | Foto: Reprodução

A cantora viu o comentário e respondeu: “Eu amo o Brasil, eu tenho uma tatuagem do Rio das crianças das favelas. Eu sempre soube da sua existência, nós estamos conetadas.”

Lady Gaga quase veio ao Brasil para o Rock in Rio 2017, mas teve que cancelar de última hora devido a “dores muito fortes” causadas pela fibromialgia.

Lady Gaga em Cantagalo, no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

A única vez que Lady Gaga veio ao país foi em 2012. Na época, ela visitou o morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, onde tomou uma cerveja em um boteco e jogou futebol com algumas crianças moradoras de lá.





A tatuagem citada por ela na resposta é a palavra "Rio", tatuada em sua nuca.