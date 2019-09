Mais de 300 mil filhotes de quelônios são devolvidos à natureza no AM

Manaus- A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) devolveu à natureza 304.899 filhotes de quelônios nos sete primeiros meses deste ano. A soltura das espécies de tartarugas (Podocnemis expansa), tracajá (Podocnemis unifilis), irapuca (Podocnemis erythrocephala) e iaçá (Podocnemis sextuberculata) ocorreu no âmbito das atividades de monitoramento da biodiversidade, implementado em oito Unidades de Conservação (UC) do Amazonas.

As atividades de soltura dos quelônios na natureza ocorreram na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, RDS de Uacari, Área de Preservação Ambiental (APA) Nhamundá, RDS Piagaçu-Purus, RDS Puranga Conquista, RDS do Rio Madeira, RDS Igapó-açu, Reserva Extrativista (Resex) do Rio Gregório, Resex Canutama, Parque Estadual Matupiri e Mosaico do Apuí, todas gerenciadas pela Sema.



O trabalho de conservação dos quelônios é realizado pelos próprios comunitários, em conjunto com os técnicos da secretaria. Antes da execução da atividade, os moradores participam de palestras educativas sobre a importância do monitoramento de quelônios para a proteção dos ambientes e da fauna local.

De acordo com o supervisor técnico da Sema, Jefferson Moreira, o monitoramento e a soltura das espécies ao longo do ano é importante para que se consiga aumentar a população de quelônios na natureza e garantir a preservação das espécies.

“O processo de soltura dos quelônios é importante para envolvermos as comunidades em um processo de conscientização para preservação das espécies. Antes, eles tinham uma relação com esses animais focada na alimentação. Com estas atividades, aumentamos a taxa de sobrevivência desses quelônios e garantimos a conservação das espécies”, relatou o técnico da Sema.

Ao todo, 11 unidades de conservação realizam a soltura destes animais. O primeiro ciclo de desova das espécies ocorreu na RDS de Uacari, com a soltura de 200 mil quelônios. Nos próximos meses, a secretaria estará realizando o monitoramento da biodiversidade para os próximos ciclos de devolução dos filhotes de quelônios nos tabuleiros das praias.

*Com informações da assessoria