Vídeo: pesquisa de base domiciliar começou no Amazonas

Manaus - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou, na última sexta-feira (6), a coleta de dados para a nova Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) . O estudo é de base domiciliar.

O levantamento é realizado desde 2013, e terá os dados preliminares divulgados no primeiro semestre de 2020. No Amazonas, são mais de 3 mil domicílios escolhidos para receber a visita dos técnicos do IBGE.

Atualização de dados

Segundo dados do IBGE, 93% das pessoas adultas do estado consomem peixe ao menos uma vez por semana. O alimento faz parte da rotina e cardápio alimentar dos amazonenses. Essa é uma das muitas informações que vão ser atualizadas pela pesquisa de 2019.

O morador vai receber a visita dos agentes de pesquisa com uma carta de esclarecimento. A pesquisa consiste em coletar dados sobre a prevalência de doenças crônicas e não transmissíveis como também quantificar a população com incapacidades físicas.

