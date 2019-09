Campanha de vacinação antirrábica animal começa nesta segunda (9)

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, abre nesta segunda-feira (09), às 16h, na unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses, instalada no Centro Social Urbano do Parque Dez, na avenida Perimetral, 22, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2019.

Prevista para ser executada até o dia 7 de novembro, a campanha pretende vacinar 80% da população canina e 100% da população felina no município de Manaus. Na campanha antirrábica de 2018, o CCZ conseguiu vacinar 234.544 animais.

A campanha anual de vacinação antirrábica animal é uma das estratégias de controle da raiva. O CCZ mantém, durante todo o ano, a oferta de vacina antirrábica para cães e gatos, buscando reduzir o risco de transmissão do vírus da raiva entre os animais e, consequentemente, protegendo a saúde dos seres humanos.

SERVIÇO:

O quê - Abertura da Campanha Vacinação Antirrábica Animal 2019

Quando - Hoje, segunda-feira (09)

Horário - 16h

Onde - Unidade móvel do CCZ, instalada no Centro Social Urbano do Parque Dez, na avenida Perimetral, 22, Parque Dez de Novembro