Moradores da Compensa reclamam sobre obras paradas no CRAS

Manaus - Os moradores da rua 23 de dezembro, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, reclamaram que as obras de reforma do Centro de Referência de AssistênciaSocial (CRAS) do bairro estão paradas há dois anos. Os residentes denunciaram ao Portal EM TEMPO que o local entrou em obras em 2017, com previsão para serem finalizadas em 90 dias, mais ainda não foram concluídas.

O pastor Ary disse ao Portal Em Tempo que serviços de assistência social, como atendimento de idosos e pessoas com deficiência eram oferecidos no local e a paralisação das obras trouxe prejuízos à população. “Os moradores têm que procurar outro bairro para emitir documentos e receber os atendimentos. Seria muito bom que reativassem novamente", frisou o pastor.

A reportagem foi ao local e constatou que o prédio está abandonado e nas paredes do local, constam a sigla da facção criminosa Família do Norte (FDN). Outros moradores salientaram que o lugar é perigoso, pois é utilizado para consumo de drogas.

O presidente da Associação dos Moradores da Compensa (AMC), Alexandre Silva, afirmou que esteve com autoridades do município para falar sobre o andamento das obras, mas não obteve respostas em relação à previsão para o retorno dos trabalhos. “Falamos com o responsável pelos CRAS que fez uma visita técnica, mas não deu uma previsão. Enquanto as obras estiverem paradas, vamos continuar fazendo as cobranças”, concluiu o homem.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) afirmou que o equipamento socioassistencial encontra-se em "parada técnica devido a reformulação do projeto básico da obra". O órgão frisou que a continuação das obras já está em processo e disse que "em breve retornará aos trabalhos".

