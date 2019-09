Ciclista morre após ser atropelado na estrada da Ponta Negra

Diogo não resistiu e morreu durante primeiros atendimentos dentro da ambulância do Samu | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Diogo da Silva de Oliveira, de 29 anos, morreu atropelado na noite desta segunda-feira (9). O acidente aconteceu por volta das 18h30, quando o carro modelo Mobi, cor branca, placa PHT4568, atingiu o ciclista na avenida Coronel Teixeira, em frente a 12ª Região Militar, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu dentro da ambulância, que encaminhou o corpo para o necrotério do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa.

O pai da vítima, identificado apenas como Antonio, não quis dar entrevista, mas disse que o "filho era apaixonado em pedalar, e não merecia morrer assim".

O motorista do veículo foi encaminhado para 19º DIP para prestar esclarecimentos | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

O motorista do veículo foi identificado como Marcelo de Oliveira Araújo, de 45 anos, que permaneceu ao local do acidente, aguardando os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que fez a perícia da tragédia, e depois foi conduzido pelos policiais militares ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar depoimento.

Os funcionários do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), prestaram serviço orientando os motoristas no tráfego na área, onde ainda estavam o carro e a bicicleta.