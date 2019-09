Governo entrega latas de leite arrecadadas para crianças em abrigo

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) indicou o Abrigo Infantil Monte Salém para receber a doação | Foto: Claudio Heitor / Secom

Manaus - 190 latas de leite serão entregues na próxima quarta-feira (11), para as crianças e adolescentes em acolhimento institucional, no Abrigo Infantil Monte Salém, localizado na rua Maracanã, nº 195, Tarumã, zona oeste da cidade. A entrega será feita às 16h pela primeira-dama do Estado, Taiana Lima.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) indicou o Abrigo Infantil Monte Salém para receber a doação, e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) ofereceu um curso de capacitação para monitor de transporte escolar, cuja inscrição era uma lata de leite destinada ao abrigo.

Abrigo Infantil Monte Salém

Fundado em março de 2002, o Abrigo Infantil Monte Salém tem o objetivo de acolher crianças que vivem em situação de risco, abandono, maus tratos, violência e outros abusos físicos e psicológicos.

*Com informações da assessoria