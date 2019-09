Projeto oferece cursos de qualificação para imigrantes venezuelanos

Manaus- Imigrantes venezuelanos que estão reconstruindo a vida em Manaus ganharam mais um espaço de qualificação para o mercado de trabalho. Em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) e Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR), o projeto Hermanitos está oferecendo cursos que visam aprimorar o domínio do idioma e facilitar a inserção dessa população nos setores da indústria, comércio e serviços ou ainda como futuros empreendedores.

As aulas são gratuitas e acontecem na sede do Hermanitos, localizada na Rua Manoel Leão, Conjunto Jardim Iolanda, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Todo o material didático é doado pela iniciativa, que também garante lanche, apoio com transporte e uma brinquedoteca para os participantes que possuem filhos.

“Começamos a ação no final de agosto com o curso de Português para Estrangeiros, uma turma animada de 16 alunos que ficarão conosco durante cinco semanas. Os professores são do CETAM, que em parceira com Jesuítas e ACNUR estão apoiando essa iniciativa de capacitação dos nossos irmãos venezuelanos. Oferecemos toda a estrutura para que os participantes possam estudar, se qualificar e assim tenham mais oportunidades no mercado de trabalho”, explica o pedagogo Anderson Mattos, um dos coordenadores do Hermanitos.

Atualmente, o projeto está com vagas abertas para o curso “Repositor de Mercadorias”, que inicia no dia 23 deste mês. A carga horária é de 60h, com aulas de segunda a sexta-feira, no período da manhã. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (92) 99431-5431 ou do e-mail: [email protected] .

Ainda estão previstos mais três cursos de qualificação profissional aos venezuelanos neste semestre: “Noções de Empreendedorismo”, com início no dia 7 de outubro; “Gestão de Negócios”, a partir do dia 4 de novembro; e “Técnica de Armazenagem”, também a partir de (4) de novembro.

*Com informações da assessoria