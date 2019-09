Vídeo: Arthur vai a Brasília discutir sobre recursos do Fundo Amazônia

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse que vai discutir sobre investimentos dos recursos do Fundo Amazônia e a respeito do capital recuperado durante a operação Lava Jato com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Ramos. Arthur afirmou que vai estar em Brasília, na quinta-feira (12), em um encontro com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

A declaração foi dada, nesta quarta-feira (11), durante a entrega de 112 certificados a alunos que participaram das capacitações ofertadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), no primeiro semestre de 2019, no auditório da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), localizado no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

“O dinheiro do Fundo Amazônia, que o governo federal não quis, eu quero para Manaus. E o dinheiro da Lava Jato, que está ali 'mofando', deveria ser entregue para a base da economia, que são as prefeituras. Não custa nada para o governo e é um reforço para o nosso trabalho”, disse Arthur.

Ao ser questionado sobre a situação atual da Zona Franca de Manaus (ZFM), o prefeito sugeriu ao ministro Paulo Guedes que sejam feitos investimentos pontuais ao Polo Industrial de Manaus. “O Brasil demonstra um crescimento tímido na construção civil, que não deve chegar a 1% no fim do ano. O ministro deveria analisar os recursos da Suframa liberar um percentual para obras de infraestrutura”, disse Arthur.

De acordo com o prefeito, o ministro Paulo Guedes possui competência em questões econômicas, mas afirmou que ele não conhece a região Amazônica. “Paulo Guedes não é doutor da Amazônia. Ele precisa aprender, com humildade, as necessidades da nossa região”, disse Arthur.

