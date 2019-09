Estabelecimentos comerciais do AM aderem à campanha Troco Solidário

Manaus - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Fhemoam) lança nesta segunda-feira (09) a campanha Troco Solidário, no Emporium Roma. A iniciativa, realizada desde 2017, conta com a adesão de vários estabelecimentos comerciais da cidade e tem o objetivo de arrecadar recursos para as ações da FHemoam, unidade que dá assistência a pacientes portadores de doenças do sangue.

A partir de agora as pessoas que forem a qualquer estabelecimento participante da campanha, incluindo o Emporium Roma, poderão fazer sua doação no cartão de crédito e débito. Antes apenas eram aceitos valores em dinheiro.

As doações são voluntárias, realizadas no ato do pagamento das compras. O cliente recebe a opção de repassar o valor do troco para as ações da Fhemoam. A renda obtida é auditada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A campanha é administrada pela Fundação Sangue Nativo.



O gerente do Emporium Roma, Michel Harisson, ressalta que essa é uma ação de grande relevância para os pacientes atendidos pela entidade. “A doação do troco é uma atitude simples, mas que faz grande diferença na vida de milhares de pessoas que necessitam dos serviços prestados pela Fhemoam”, destacou.

*Com informações da assessoria