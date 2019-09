Ex-funcionários da Cosmoplast protestam em frente ao Fórum Henoch Reis

Manaus - Ex-funcionários da empresa Cosmoplast, que aguardam pagamento de indenizações e outros direitos trabalhistas há oito anos, fizeram protesto em frente ao Fórum Henoch Reis, em Manaus, nesta quarta-feira (11). Esta é a terceira manifestação do grupo, composto por cerca de 150 pessoas.

Demitidos desde 2011 quando a empresa fechou as portas, o grupo luta na Justiça para receber direitos trabalhistas, como FGTS e indenizações, até hoje bloqueados. As autoridades não apresentam explicações dos motivos do pagamento ainda não ter sido feito.

O Ministério Público já deu parecer favorável ao pagamento dos quadros de credores trabalhistas, de forma rateada. Pelo menos 150 pais e mães de família aguardam a liberação desses direitos trabalhistas.