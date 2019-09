Operadora Vivo prejudica usuários de Urucurituba

Rede de sinal estaria deixando os moradores no município na mão nos últimos dias | Foto: Luiz Gonçalves/ TV Gazeta

A operadora de telefonia móvel, Vivo, vem tendo constantes quedas no sinal de internet e ligações, no município de Urucurituba, distante 343 quilômetros de Manaus, os usuários ficaram sem o referido sinal desde o dia 19 até 24 de Agosto de 2019. Por conta desse problema, muitas pessoas afirmam que estão sendo prejudicadas, pois muitos usam o telefone celular para tratar de negócios.

Em nota, a Vivo informou que alguns clientes estavam com dificuldades para utilizar os serviços de dados e voz, devido a intermitência na rede provocada por falha em equipamento de transmissão. Assim que a falha foi detectada, a equipe técnica da operadora foi acionada e trabalha para restabelecer integralmente o sinal na cidade.

O jornalista Alan Gomes, afirma que está residindo em Urucurituba desde 19 de Abril de 2019, e quase todos os dias ele se depara com as falhas na prestação do serviço. “É comum em Urucurituba a Vivo ficar sem sinal, sem motivo justificado, no mês de Maio ficamos do dia 05 ao dia 07 sem comunicação, fora os dias que o sinal fica oscilando, ou seja, indo e voltando, há dias que não conseguimos mandar sequer uma mensagem, agora recentemente, ficamos por 6 dias consecutivos sem o sinal desta operadora. Vim morar em Urucurituba no dia 19 de Abril, e desde de lá me deparo com essa problemática, e o pior é que não há justificativa por parte da Vivo e nem ressarcimento pelos prejuízos, todo dia 6 de cada mês pago minha fatura e não estou usufruindo de um serviço de boa qualidade”, disse.

A dona de casa Michele Fernandes, disse que assim não dá pra continuar. “Há dias que não funciona para nada, para ligar, você liga e não consegue falar com ninguém, preciso reiniciar o telefone toda hora para ver se pega o sinal”, concluiu.

O autônomo Natanael Marques também reclama dos problemas da Vivo. “Pago todo mês 49, 00, mas não estou tendo resultado nesse pagamento, porque a gente paga para receber oque eles oferecem, tipo, os créditos e a internet, mas isso não está pegando também, pago todos os meses sem falhar, e fico sem usar, porque a Vivo não está mais pegando aqui, e isso fica complicado, tem muitas pessoas e Urucurituba que usam a Vivo e estão na mesma situação”, desabafa.

Os usuários afirmam que irão acionar a Justiça para buscar reparação pelos danos causados pela operadora Vivo.