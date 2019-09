Tráfico de drogas é a denúncia mais recebida pelo Disque 181

Manaus - De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) recebeu 7.013 denúncias anônimas por meio do Disque 181. O crime de tráfico de drogas representou 68,6% dos relatos feitos pelos amazonenses nesse período. Disponível 24 horas por dia, o serviço é gratuito e atende a denúncias de todo o Amazonas.

Por mês são realizadas, em média, mil denúncias por meio do Disque 181. Só relativas ao tráfico de drogas, foram 4.813 relatos nos últimos sete meses.

Dentre os casos com aumento no número de denúncias, este ano, estão os crimes de violência doméstica, com 64,7%, e os crimes de maus-tratos contra idoso, que aumentou 96,4% em relação a 2018.

O 181 é o canal oficial para denúncias ao sistema de segurança pública do Amazonas. A plataforma é abrangente, e a ligação é gratuita tanto na capital quanto no interior do estado, podendo ser feita a partir de celular e de números convencionais. Não há registro do telefone do denunciante.

As denúncias são repassadas à Polícia Civil para investigação e são acompanhadas pela Secretaria de Segurança. O 181 funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados.

Denúncias mais feitas pelo 181 em 2019



Tráfico de Entorpecentes: 4.813

Violência Doméstica e Familiar: 84

Maus Tratos de Idosos: 222

Foragido: 243

Roubos e Furtos em Geral: 394

Ação Imediata (Solicitação de Policiamento): 258

Homicídio: 126

Formação de Quadrilha ou Bando: 67

Corrupção de Menores (Aliciamento, Abuso): 83

Maus-Tratos de Menores: 117

Estelionato: 26

Denúncias mais feitas pelo 181 em 2018



Tráfico de Entorpecentes: 4.804

Violência Doméstica e Familiar: 51

Maus Tratos de Idosos: 113

Foragido: 496

Roubos e Furtos Em Geral: 447

Ação Imediata (Solicitação de Policiamento): 245

Homicídio: 172

Formação de Quadrilha ou Bando: 53

Corrupção de Menores (Aliciamento, Abuso): 69

Maus-Tratos de Menores: 109

Estelionato: 30

*Com informações da assessoria