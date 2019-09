Vídeo: homem é preso por embebedar e estuprar menina de 12 anos

Presidente Figueiredo - Tiago Leão Amazonas, 23, foi preso no início desta semana, no município de Presidente Figueiredo (distante 128 quilômetros de Manaus), região metropolitana de Manaus, por estupro de vulnerável. Os dois tinham um relacionamento amoroso, porém mesmo com o consentimento da adolescente, o ato sexual é caracterizado como estupro.

A denúncia foi feita após a mãe da adolescente ir ao 37°Distrito Integrado de Polícia do município de Presidente Figueiredo. A mulher relatou que a filha fugiu de casa no último dia 5 e deixou um bilhete dizendo que estaria na casa de uma colega e não voltaria mais para o convívio da família.

A adolescente estava na casa de Tiago e confessou que mantinha relações sexuais com o acusado e que os dois ingeriam bebida alcoólicas juntos antes e após o ato. Tiago tentou reagir a abordagem dos policias e foi preso. Diante da justiça, o ato sexual mesmo sem conotação de abuso ou violência e com o consentimento da menor é caracterizado como estupro de vulnerável.

A mãe e a filha foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necessários.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Jackson Salvaterra/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira