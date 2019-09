Prefeito participa de mobilização do Setembro Amarelo

Manaus- O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto , juntamente com a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, fez questão de participar da mobilização do Setembro Amarelo, pela passagem do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, cuja data, (10), foi instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



Na tarde desta quarta-feira, (10), servidores municipais se reuniram para um ato simbólico em frente à sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste, e posaram para uma foto com camisas amarelas. Desde que foi criado no ano de 2015, o Setembro Amarelo busca conscientizar as pessoas para que possam evitar casos de suicídio, usando da melhor ferramenta, a educação.

Para o prefeito, participar de alguma forma dessa mobilização é importante para se debater o assunto e criar oportunidades para tirar o tema da obscuridade. Segundo ele, é preciso levantar a questão e ajudar as pessoas a superarem o mal da depressão, cada vez mais crescente.

“Eu mesmo me vi entrando em um processo de depressão em 2010, quando me ‘assaltaram’ aquele mandato de senador e acabei indo para Lisboa, para ser conselheiro político da embaixada brasileira. Era uma cidade linda e, no entanto, eu não estava alegre, me sentia depressivo. Mas eu voltei para minha vida, meu habitat e minha luta. Esse foi meu remédio. Depressão é uma doença que precisa ser entendida e tratada”, contou o prefeito.

A titular da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, também participou da mobilização e chamou a atenção para que o tema seja debatido permanentemente, e não só durante o mês de setembro.

“É preciso combater a depressão e o suicídio também com políticas públicas, a exemplo do que o prefeito Arthur faz, com melhoras na saúde, na educação, na assistência social”, explicou Conceição.

Ainda pela manhã, servidores de diversas secretarias participaram de uma palestra com o coach Lucas Sena, sobre depressão, e como combatê-la.

*Com informações da assessoria