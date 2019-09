Vídeo: TSE inicia combate às 'fake news' nas eleições de 2020

Manaus- A quase um ano para as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o combate as chamadas 'fake news' (notícias falsas) no Amazonas. O programa de Enfrentamento à Desinformação foi lançado em agosto e terá parcerias entre os partidos, agências e entidades que trabalham em defesa dos dados na internet.

A era das notícias falsas

Preocupado com o efeito dessas mentiras para a democracia brasileira, o TSE começa a se mobilizar em combate as fake news durante as eleições . O objetivo é evitar a circulação de notícias falsas que comprometam o trabalho da justiça eleitoral.

Segundo a legislação eleitoral, a pena para quem cria notícias falsas é de dois a quatro de detenção, com multa que pode chegar até R$ 50 mil. Para quem ajuda a reproduzir estas notícias a pena é menor, de seis meses a um ano de detenção, com multa que vai de dois a R$ 30 mil.

