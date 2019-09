Provas práticas de Dança, Música da UEA serão aplicadas domingo (15)

Manaus- A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) aplicará neste domingo (15), a partir das 8h, as provas de Habilidade Específica para os cursos de Música (teórico-prática), Dança e Teatro (prática) para os candidatos que concorrem a vagas no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS). As provas serão realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat-UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, Praça 14 de Janeiro.

As provas dos cursos de Teatro e Música iniciam às 8h. Já as provas para o curso de Dança serão aplicadas em dois horários: 8h e 14h. É necessário levar documento de identidade com foto.

A Lista de Convocação para a Prova de Habilidade está disponível no portal da UEA ( www.uea.edu.br ), nos links Vestibular e SIS. O resultado das Provas de Habilidade Específica será divulgado no dia 24 de setembro, no site da UEA.

Vestibular e SIS

As provas do Vestibular serão realizadas nos dias 27 (Conhecimentos Gerais) e 28 (Conhecimentos Específicos e Redação) de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 29 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Confirmação do candidato estará disponível no dia 4 de outubro, no site da UEA.

*Com informações da assessoria