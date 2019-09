Acidente entre moto e carro faz vítima fatal em Manaus

Manaus - O padeiro Jamilson da Costa Camargo, de 32 anos, morreu após se envolver em acidente entre uma motocicleta e um carro, no início da madrugada desta quinta-feira (12), na rua Izaurina Braga (antiga São Pesro), no bairro Compensa 1, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima conduzia uma motocicleta, aparentemente, sob efeito de bebidas alcoólicas quando colidiu na traseira do carro.

Com o impacto, Jamilson foi arremessado para dentro do carro e morreu na hora ao ter lesões graves na cabeça. A vítima estava com o capacete em um dos braços. Com ele, a polícia encontrou uma sacola com várias latinhas de cerveja.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames de necropsia. A vítima era natural da cidade de Altamira (PA).