Trânsito é monitorado no entorno na Arena para show de Sandy e Júnior

Manaus - O condutor deve ficar atento nessa sexta-feira (13), para as mudanças no trânsito do entorno da Arena da Amazônia, onde acontecerá o show da dupla Sandy e Junior . Ao todo, 20 agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus vão monitorar o perímetro a partir das 12h até a dispersão do público.



A rua Flaviano Limongi (entre a Arena e o Sambódromo) estará interditada a partir das 6h de amanhã para estacionamento. Inicialmente, não está prevista pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) a interdição das avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira e Lóris Cordovil. No entanto, dependendo da necessidade de resguardar a segurança viária, os agentes poderão intervir nesses trechos.

O monitoramento dos agentes de trânsito posicionados nas principais vias de acesso ao local visa evitar estacionamentos irregulares que possam prejudicar o trânsito. O IMMU orienta os condutores não estacionar em locais proibidos e recomenda uso de transporte público para se deslocar ao evento.

*Com informações da assessoria