Blitz com orientações para pessoas em situação de rua no Centro

Manaus - As pessoas em situação de rua do Centro de Manaus receberam orientações educativas de servidores do Governo do Amazonas , por meio da Secretaria de Estado de Justiça, de Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em uma ação realizada na noite de quarta-feira, (11).

A atividade teve o intuito de mapear a movimentação nos logradouros públicos da capital, com foco nas pessoas em situação de rua e também a presença de menores de idade desacompanhados dos responsáveis nestes locais.

A blitz, que contou com a distribuição de materiais educativos, foi realizada nas praças do Congresso, da Saudade, Largo São Sebastião e Praça da Polícia, todas no Centro de Manaus.

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, as atividades são formas de informar sobre os serviços disponibilizados pelo o Governo do Amazonas para a população, além de aproximar o público.

“Após o mapeamento da situação em nosso Estado, podemos oferecer políticas adequadas a este público. É essencial que este trabalho seja realizado inicialmente”, enfatiza a titular da pasta.

A ação foi realizada por gerências direcionadas às políticas ligadas à pessoa em situação de rua, da garantia dos direitos das crianças e adolescentes e da política sobre drogas, departamentos que integram o quadro da Sejusc.

Próxima atividade

No dia (20) de setembro, a partir das 8h, a Escola do Legislativo, em parceria com a Sejusc, realizará uma nova ação de cidadania no Centro de Manaus.

A atividade, que oferecerá palestras de sensibilização e prevenção ao suicídio, banho e alimentação, será gratuita e acontecerá na rua Leovegildo Coelho, Centro.

