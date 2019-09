Vídeo: motoristas de app fazem apelo por mais segurança em Manaus

Manaus - Os motoristas de aplicativo da cidade fazem uma campanha em favor da segurança. Devido às frequentes ocorrências de assaltos, sequestros e assassinatos em Manaus, o grupo pede a população que usa os aplicativos de mobilidade urbana que não solicitem corridas para desconhecidos.

As informações cadastradas na plataforma de corridas pertencem a quem solicita um veículo, em casos de perda de objetos, avaliação das viagens ou até mesmo uma emergência tornam difíceis a real identificação do passageiro.

Para os motoristas o fator de risco principal é a falta da confirmação da identidade do passageiro, que tem resultado em assaltos e outras ocorrências. O desconhecido não confirma os dados reais para validação e iniciar a viagem.

O apelo à população expõe o medo e a insegurança ao qual os motoristas estão submetidos e para muitos deles as viagens pelos aplicativos são a única fonte de renda, restando apenas a coragem para conduzir passageiros pela cidade.

Os motoristas de aplicativo têm sido alvo constante de crimes em Manaus. | Foto: Divulgação

Vítimas dos Crimes

O Portal Em Tempo já notificou de janeiro até a última sexta-feira (6), um total de 10 casos entre homicídios, assaltos, sequestros e agressões contra motoristas de aplicativos da capital.

Entre os crimes noticiados está o do motorista Ulisses Brasil Nogueira Júnior, de 25 anos encontrado esquartejado no dia 21 de agosto, após denúncia anônima . Os membros foram enrolados em dois sacos plásticos e deixados dentro de uma mala preta.

Júlio César da Silva Pereira, outro motorista, de 50 anos foi assassinado e encontrado com as mãos amarradas e com um cinto enrolado do pescoço em 15 de agosto.

Mais recentemente, Higson Cavalcante Ramos, um motorista de aplicativo de 49 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (6) , no Km 12 do ramal do brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Motivação dos crimes

Parte da motivação dos crimes mais sofridos pelos motoristas de aplicativo é o roubo dos carros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no período de janeiro a julho de 2019 houve uma redução no número de veículos roubados em Manaus.

Dados divulgados pela SSP, apontam queda de 35% nos crimes de roubo em relação ao mesmo período de 2018. O número de veículos recuperados este ano é de 1.427 veículos, uma média de oito veículos devolvidos aos proprietários diariamente.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Juliano Couto/ TV Em Tempo