Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões neste sábado (14)

Manaus - A Mega-Sena promete pagar, neste sábado (14), o prêmio de R$ 100 milhões, acumulado há 11 concursos. Hoje (13), a Quina oferece prêmio de R$ 4,4 milhões, a Lotofácil sorteia o prêmio de R$ 2 milhões e a Lotomania de R$ 1,7 milhão.Os sorteios serão realizados a partir das 20h no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Aplicado na Poupança da CAIXA, o montante do prêmio da Mega-Sena pode render mais de R$ 340 mil por mês, o que garante uma aposentadoria tranquila ao ganhador. Apenas com o valor do rendimento já é possível adquirir nove carros populares. Com todo o valor do prêmio o ganhador pode comprar cinco mansões a beira mar no valor de R$ 20 milhões cada.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ). Clientes com acesso à Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas, na Mega-Sena, pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um breve cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Bolão CAIXA

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões para a Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 4, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, aumenta para uma em 238 mil.

