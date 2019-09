Sepror realiza ciclo de palestras durante Feira de Agronegócios

Manaus- A Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) irá promover um ciclo de palestras, durante a 3ª Feira de Agronegócios da Nilton Lins, a ser realizada de 18 a 22 de setembro.



No estande do Sistema Sepror (Idam, ADS, Adaf), serão realizados cursos e palestras voltadas para o setor primário, assim como estarão disponíveis cartilhas informativas das 21 cadeias prioritárias, e profissionais habilitados que darão orientação aos interessados em conhecer melhor o segmento.

Entre os cursos que estarão disponíveis gratuitamente estão: Boas Práticas em Manejo de Piscicultura; Regularização e Inspeção de Ovos; Projetos Prioritários para Cadeia Produtiva na Pecuária; Açaí e Cupuaçu; Redes Sociais para Agronegócio; entre outros.

Para o secretário da pasta, Petrucio Magalhães Júnior, o objetivo do órgão com essa iniciativa é estimular a profissionalização do setor.

“Precisamos capacitar técnicos e produtores rurais, além de estimular a integração entre os profissionais do ensino, da pesquisa e da extensão”, disse Petrucio. As inscrições acontecerão no local, na avenida Nilton Lins, Parque das Laranjeiras.

*Com informações da assessoria