Casa do idoso em Manaus promove vaquinha para reforma

Os idosos não possuem ajuda de familiares, e contam apenas com o auxílio do abrigo | Foto: Carol Givone

Manaus – Os esforços da Casa do Idoso São Vicente de Paulo estão voltados para garantir mais conforto, segurança e acessibilidade aos idosos que residem no abrigo localizado na ruaJerônimo Ribeiro, bairro do São Raimundo.

A campanha de doações vai até dia 30 deste mês e pretende arrecadar R$5 mil para financiar a reforma da casa e sistema de saneamento básico da Instituição, uma das missões do abrigo, que atua há 39 anos promovendo cuidado, carinho e a qualidade dos 26 idosos residentes do local.

No total, a casa precisa arrecadar R$10 mil para garantir a reforma completa da fossa, divididas entre R$5 mil na vaquina, e outros R$5 mil através da venda de rifas.

O abrigo está sob a responsabilidade da técnica institucional Aurelina Kitzinger, que atua há cerca de dois anos na casa, e a frente da gestão procura parcerias e projetos com empresas privadas e instituições filantrópicas para garantir a manutenção do abrigo.

Aurelina Kitzinger é técnica institucional que atua voluntariamente na gestão da Casa do Idoso São Vicente de Paulo. | Foto: Carol Givone

Aurelina destaca que o corpo técnico da casa é composto por 43 pessoas, distribuídas entre voluntários, técnicos de enfermagem, enfermeiros e cuidadores de idosos. “Os cuidados são 24 horas por dia, essa continuidade entre os profissionais agrega as qualidades de cada um em benefício dos nossos residentes, ” afirma Kitzinger.



Voluntários atuam no acolhimento e na tratativa diária com os idosos. A casa sobrevive durante o ano todo por doações de fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e limpeza.



As doações para a reforma podem ser feitas por meio de boleto bancário, cartões de crédito ou débito ou diretamente na Instituição.

Além das doações em dinheiro, a Casa do Idoso São Vicente de Paulo vende rifas, realizam sorteios e bingos beneficentes, que podem ser adquiridos através do WhatsApp (92) 992652676 ou (92) 993881836 das voluntárias responsáveis ou diretamente na casa.