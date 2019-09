Corpo de homem é encontrado dentro de canoa, em Manaus

Bombeiros foram acionados para auxiliarem o IML na remoção do corpo | Foto: Reprodução

Manaus - Na manhã deste sábado (14), um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de uma embarcação próximo à Marina do Davi, localizada na Estrada da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense.

O corpo estava em estado avançado de decomposição, com a equipe do Corpo de Bombeiros, por meio do Pelotão Fluvial, acionada para a ocorrência. Além deles, a polícia também foi acionada para averiguar o caso.

Até o momento, não se sabe a causa da morte do homem. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para realizar a remoção do corpo, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, para os procedimentos legais serem realizados, tais como identificação e causa da morte do homem.

Mortes em rios

De janeiro a maio de 2019, o Amazonas registrou 42 mortes por afogamento, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Homens representaram 95% das vítimas fatais, e a maioria dos acidentes ocorreu em rios, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Das mortes registradas nesse período, 24 ocorreram na capital (57%) e 18 no interior do estado. Esses números sinalizam uma redução de 14% na quantidade de mortes, na comparação com o período do ano passado. Contudo, ainda servem de alerta. Das 42 vítimas fatais de afogamento, duas foram mulheres.

No geral, as vítimas em sua maioria têm idade entre 35 e 64 anos. No período, duas crianças e dois adolescentes perderam a vida em decorrência de acidentes nas águas.