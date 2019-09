Portal da Espi terá serviço normalizado na próxima semana

Manaus- A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), responsável pela capacitação dos servidores públicos da Prefeitura de Manaus e gestora dos programas de socioinclusão do município, informa que, desde a manhã desta sexta-feira, (13), o http://portalespi.manaus.am.gov.br encontra-se temporariamente fora do ar, para uma manutenção preventiva nos servidores de internet da instituição.

Consequentemente, a indisponibilidade afeta os sistemas informatizados Portal do Aluno, Portal do Professor e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), voltados para a capacitação, além dos portais dos Programas Bolsa Universidade, Idiomas e Pós-Graduação, bem como o Portal da Contrapartida.

Até o fim da manutenção, as inscrições em cursos de capacitação presenciais serão feitas na sede da Espi/Semad, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D da Universidade Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul. Os interessados devem se dirigir ao Departamento de Educação e Aperfeiçoamento (Deap).

Já as inscrições para as capacitações a distância ficam suspensas e uma nova programação será divulgada. Os alunos que estavam realizando cursos exclusivamente via internet devem aguardar o retorno do sistema. As aulas terão as datas reajustadas, para que os cursistas não sejam prejudicados. O atendimento aos bolsistas, especialmente os convocados para contrapartida no último dia (10) será feito pelo 0800 092 6355.

A estimativa é de que os serviços sejam normalizados até a próxima semana, com data ainda a ser divulgada nas redes sociais oficiais da instituição e nos veículos de comunicação.

*Com informações da assessoria