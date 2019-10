Vídeo: Passageiros levam banho de chuva em ônibus com goteiras no AM

Manaus - A tarde desta segunda-feira (16) iniciou com uma chuva forte em alguns bairros de Manaus. E quem estava de saída ao trabalho e precisou pegar ônibus, teve que tomar banho de chuva até mesmo dentro do ônibus.

Um vídeo gravado por uma mulher, por volta das 12h30 desta segunda-feira (16), mostra goteiras no ônibus da linha 640 do grupo Eucatur, que faz o trajeto da Cidade Nova ao Centro de Manaus. A situação revoltou os passageiros do coletivo.

A auxiliar administrativo Maria Chaves, que estava a caminho do seu trabalho no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, presenciou várias goteiras dentro do ônibus e fez o registro para o Portal EM TEMPO. "Os ônibus estão caindo aos pedaços. E até dentro do ônibus onde buscamos um 'lugar seguro' para se proteger da chuva nos deparamos com uma situação dessa", comenta.

Outro passageiro indignado com a situação é o autônomo Ferrando Silva. "Dentro do ônibus, literalmente, tomamos um banho de chuva. Pela situação caótica desses ônibus, fazem tempos que eles não recebem reparos", diz.

Em Manaus a previsão do tempo para esta segunda-feira (16) é de (24°C a 36°C). E são esperadas pancadas de chuva ao longo do dia. Em algumas delas, pode haver a ocorrência de trovoada. As informações são do Jornal do Tempo, da Somar Meteorologia.

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa de ônibus e aguarda um posicionamento se há previsão de fazer manutenção e reparos na linha.