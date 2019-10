Vídeo: moradores revoltados jogam lixo na frente da prefeitura de PF

Sem coleta, o lixo se espalha pela cidade, atraindo urubus, ratos e outros animais. | Foto: Divulgação

Manaus – A população de Presidente Figueiredo, município localizado a 128 km de Manaus está a quase 9 meses sem coleta de lixo regular.

Moradores que não relatam que o serviço de coleta nas áreas urbanas, comunidades, nos ramais e na zona rural não têm sido realizados de forma diária, chegando a ficar até 5 dias com lixos acumulados.

Ana Paula Nicolau Santos, 40 anos, administradora de empresas., explica que a situação não é recente, mas um problema comum no município. "As lixeiras estão transbordando, o que está acontecendo em Presidente Figueiredo é um descaso, a população já cansou de esperar uma solução. Infelizmente a falta da coleta gera uma outra preocupação, pois tem moradores queimando o lixo no quintal."

segundo moradores, em algumas comunidades a última coleta foi feita há cerca de 9 meses.

Ainda segundo eles, em algumas comunidades a última coleta foi feita há cerca de 9 meses. A situação se torna mais grave, pois além do mau cheiro, os animais estão espalhando restos pelo chão e atraindo até mesmo urubus, que rondam as lixeiras das residências.

Os moradores do Município de Presidente Figueiredo protestam contra o descaso da prefeitura, jogando lixo em frente à prefeitura.

Sem qualquer tipo de esclarecimento por parte da Prefeitura de Presidente Figueiredo, a população tomou medidas drásticas e protestaram jogando lixos domésticos em frente à sede da prefeitura.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, que até o fechamento desta edição não se manisfestou.

Assista a reportagem