Vídeo: vítimas de queda de avião são servidoras do Estado

A suspeita é que o avião tenha tentado realizar um pouso forçado após um forte vento ter atrapalhado a decolagem

Manaus - A queda de uma aeronave de pequeno porte da companhia aérea TWO Flex, às 13h, na tarde desta segunda-feira (16), na Avenida Santos Dumont, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Centro-Oeste de Manaus resultou em sete vítimas que foram resgatadas com vida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por um dos tripulantes, por volta das 13h20. Parte das vítimas são funcionários públicos do Estado do Amazonas, da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) que iriam até o município de Maués para uma atividade em externa.

O local onde a aeronave caiu é de matagal tornando difícil o acesso. Conforme os Bombeiros, o helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), fez um sobrevoo no local e avistou os tripulantes.

A suspeita é que o avião tenha tentado realizar um pouso forçado após um forte vento ter atrapalhado a decolagem por volta das 13h desta segunda (16).

A assessoria dos Bombeiros ainda não confirmou as Identidades dos ocupantes da aeronave até o momento.

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Maués afirmou que não houve vítimas fatais. No avião tinham três contabilistas que prestam serviços a prefeitura: Daria Teixeira de Souza, Dilson Marcos Kovalski e Ricardo Laurentino Koba. "No total, estavam a bordo 7 pessoas, incluindo o piloto, co-piloto e mais dois servidores do Governo".

Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo