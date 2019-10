Acidente de carro deixa quatro pessoas feridas em Manaus

Manaus - Quatro pessoas ficaram feridas no início da tarde desta segunda-feira (16), após um veículo de passeio colidir em uma árvore na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, Pablo Martins, de 29 anos, conduzia um Siena, de cor vermelha e placa JXS-8547, sentido Centro-bairro, quando perdeu o controle do veículo e colidiu em uma árvore no canteiro central.

Com impacto, os quatro ocupantes ficaram feridos e retidos no interior do veículo. As vítimas foram resgatadas com ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam os feridos para unidades hospitalares da capital.

Com impacto, os quatro ocupantes ficaram feridos | Foto: Josemar Antunes

Já o automóvel, parcialmente destruído, foi removido com auxílio de um guincho particular. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controlar o fluxo de veículos no local.