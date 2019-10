Veja fotos impressionantes dos destroços do avião, em Manaus

Os destroços tomaram conta do matagal, que fica ao redor do aeroporto internacional de Manaus. | Foto: Divulgação Bombeiros

Manaus – Imagens dos destroços da aeronave de pequeno porte da companhia área TWO Flex, que caiu na tarde desta segunda-feira (16), às 13h, numa área de matagal próxima Aeroporto Internacional Eduardo Gomes impressiona pela dano material causado.

O acidente resultou em dez vítimas feridas, entre elas funcionários públicos do Estado do Amazonas, da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) que iriam até o município de Maués para uma atividade em externa.

Destroços do avião acidentado nesta tarde (16) em Manaus. | Foto: Divulgação

Segundo o Comandante do Corpo de Bombeiros, Danizio Valente Gonçalves, o resgate das vítimas ocorreu durante a chuva em Manaus. "O local onde a aeronave caiu é de matagal tornando difícil o acesso. Foi necessário usar terçados para abrir caminho até o avião."



O Corpo de Bombeiros foi acionado por um dos tripulantes, por volta das 13h20, a suspeita é que o avião tenha tentado realizar um pouso forçado após um forte vento ter atrapalhado a decolagem.



Destroços do avião acidentado nesta tarde (16) em Manaus. | Foto: Divulgação e Reprodução/Facebook

Duas das dez vítimas do acidente aéreo são colaboradores do Governo do Amazonas. Tratam-se de Vanna Agostinho da Mota, 33 anos, presta serviço à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por meio de contrato temporário firmado em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), e de Francisco Pereira de Souza, 40 anos, funcionário comissionado da Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab).



Vanna e Francisco fazem parte do Conselho Estadual de Assistência Social e estavam a caminho do município de Maués para visitar o Conselho de Assistência Social da cidade, com o objetivo de colher informações para a realização da conferência municipal que discutirá a política da assistência social no estado. A Seas informou que as passagens foram compradas para ambos por meio da empresa que presta esse serviço para a secretaria.