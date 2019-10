Voluntariado: solidariedade para quem pratica e pra quem recebe

Parte dos voluntários técnicos do abrigo Sociedade Casa do Idoso São Vicente de Paulo. | Foto: Carol Givone

Manaus – O trabalho voluntário é uma das bandeiras da solidariedade, um ato baseado em disponibilizar parte do seu tempo para ajudar uma causa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017, cerca de 7,4 milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário no Brasil.



Flora Paes de Souza se dedica como voluntária da Sociedade Casa do Idoso São Vicente de Paulo (SSVP) há 26 anos, o abrigo é localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

A casa acolhe 26 idosos no total, 12 mulheres e 14 homens com idade acima de 60 anos, parte deles são negligenciados pela família e pela sociedade, ou foram resgatados de situações de risco.

" Comecei a me especializar nos estudos voltados para os idosos para me tornar uma cuidadora eficiente. Pois queria continuar sendo voluntária na casa, e graças ao que aprendi pude ajudar o meu próximo, porque eu sempre gostei disso. Nós precisávamos cuidar melhor dessas pessoas, não poderíamos deixá-los sozinhos em seus quartos, era necessário dar amor, carinho e atenção " Flora Paes de Souza, Voluntária da Casa do Idoso São Vicente de Paulo há 26 anos





A voluntária Flora Paes Souza e uma das idosas residentes da casa. | Foto: Carol Givone

Promover a qualidade de vida dos idosos residentes de forma humanitária, com carisma, ética e respeito são os valores do SSVP que recebe doações para manter o acolhimento, a estrutura da casa.

Uma das moradoras da casa há 5 anos, dona Raimunda de 87 anos, esbanja lucidez e conta a rotina de fisioterapia e as atividades que acontecem no local. “Eu gosto quando tem festa, eu adoro dançar. Mas no momento estou fazendo fisioterapia para recuperar o movimento completo das pernas. Já não vejo a hora de poder participar das atividades de dança.”

Raimunda de 87 anos, conta ansiosa como quer voltar a fazer atividades físicas após a fisioterapia. | Foto: Carol Givone

O atendimento aos idosos conta com uma equipe de atenção especial que conta com profissionais de serviço social, psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia e outras especialidades.

Além disso, os idosos gostam de atividades sociais como jogos de tabuleiros, bingos, ou até mesmo uma boa conversa. E que tal trocar ideias e ouvir alguém que tem muita experiência de vida?

Como se tornar voluntário?

Quem se deseja se tornar voluntário pode obter mais informações pelo telefone (92) 3625-7569. A casa recebe doações de alimentos, roupas e dinheiro, que serve para ajudar nos custos. Os interessados em ajudar podem procurar o abrigo, localizado na Rua Jerônimo Ribeiro, 14. São Raimundo.

Vantagens de ser voluntário

· Oportunidade de aprender com os outros

· Obter experiência dentro da área de atuação

· Aumentar as chances de arrumar um emprego

· Possibilidade de desenvolver ideias inovadoras

· Maior bem-estar

· Afastar-se do tédio.

· Aprimorar a sensibilidade e empatia.