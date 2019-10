Pessoas em situação de rua receberão serviços de cidadania

Manaus- Com a proposta de levar serviços de cidadania e palestras de prevenção ao suicídio para pessoas em situação de rua, na próxima sexta-feira, (20), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), participará de uma ação de cidadania realizada pela Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no Centro de Manaus.

A ação terá início às 8h, na Paróquia da Igreja dos Remédios, localizada na rua Leovegildo Coelho, Centro. Haverá palestras de sensibilização e prevenção ao suicídio, em alusão à campanha Setembro Amarelo, banho e alimentação.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o órgão trabalha com parcerias para fortalecer o atendimento a este público.

“Atividades como esta são uma forma de aproximar as ações do Governo da população, além de oferecer acesso aos mais variados tipos de serviços”, destaca a titular da pasta. “Sob a orientação do governador Wilson Lima, seguimos com a proposta de integrar as atividades de diferentes instituições para levar um atendimento humanizado”.

Articulações

A Sejusc dispõe, em seu quadro, de uma gerência de políticas para a população em situação de rua. O departamento tem como objetivo articular, formular e coordenar políticas públicas voltadas a essa população, buscando assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda, bem como a plena cidadania.

*Com informações da assessoria