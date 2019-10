Vídeo: 3 vítimas de acidente aéreo em Manaus recebem alta hospitalar

Manaus- A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) prestou atendimento médico a todas as dez vítimas do acidente aéreo, ocorrido na tarde de segunda-feira, (16). Nesta terça-feira, (17), três vítimas receberam alta, conforme boletim de saúde divulgado nesta tarde.



De acordo com o secretário da Susam, Rodrigo Tobias, quatro unidades foram mobilizadas para receber as vítimas em Manaus. Os hospitais e prontos-socorros (HPS) 28 de Agosto, João Lúcio, Platão Araújo e Zona Norte (Delphina Aziz) realizaram os exames necessários e deram atendimento médico imediato. Ainda na noite de segunda-feira, o secretário da Susam visitou os pacientes nas enfermarias.

Vítimas

Dois passageiros da aeronave são colaboradores do Governo do Amazonas. São eles: Vanna Agostinho da Mota, 33 anos, que presta serviço à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por meio de contrato temporário firmado em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), e Francisco Pereira de Souza, 40 anos, funcionário comissionado da Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab).

Os dois servidores seguem internados no HPS Platão Araújo. Vanna chegou à unidade com fratura exposta na perna esquerda, mas lúcida e respirando normalmente e segue estável sob cuidados médicos. Francisco teve fratura na perna, também continua em observação recebendo tratamento.

Também foi levado para o mesmo HPS, Antônio José Maciel de Oliveira, de 60 anos, com contusão na perna esquerda, ele continua em observação na unidade recebendo atendimento e Maria Cristina Magalhães, 51 anos, que após atendimento inicial, foi transferida para o HPS João Lúcio e segue aos cuidados da ortopedia.

No HPS 28 de Agosto foram atendidos Dilson Marcos Kovalski, 56 anos, com queimaduras de segundo grau na mão direita e fratura exposta em tornozelo esquerdo. Após atendimento inicial de emergência, o paciente foi transferido para um hospital particular. Ricardo Lorentino Koba, 35 anos, também foi atendido na unidade, com dores na coluna e tornozelo, e recebeu alta no mesmo dia.

A vítima Dilvete Nunes Magalhães, 45 anos, continua internada no 28 de Agosto com fratura na perna direita e costelas, com quadro estável a paciente segue recebendo atendimento no Hospital 28 de Agosto.

André Costa de Oliveira Neves, atendido inicialmente no HPS Delphina Aziz, foi transferido para o HPS João Lúcio e após avaliação também recebeu alta.

O HPS João Lúcio recebeu o piloto da aeronave, Marcos Antônio Mousardo, que chegou com a unidade com uma fratura exposta na perna, na bacia e se encontra internado na UTI, sob cuidados da equipe médica; e Dário Teixeira Souza, 35 anos, recebeu alta nesta terça-feira, após receber atendimento.

*Com informações da assessoria

