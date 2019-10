Vídeo: temporal causa transtornos em Manaus

O temporal que atingiu Manaus no início da tarde desta terça-feira (17), causou inúmeros estragos | Foto: Divulgação

Manaus - O temporal que caiu no início da tarde desta terça-feira (17), em Manaus, causou inúmeros estragos pela cidade. Conforma a Defesa Civil, a média de chuvas prevista até o momento é de 5,4 mm para Manaus. A Zona Oeste, nos bairros Redenção, Alvorada e demais proximidades, foi a região mais atingida pelo temporal, com 27,4 mm a mais do previsto.

O monitoramento dos Pluviometros Automáticos da Defesa Civil continua durante o dia.

Moradores do bairro do São Jorge relatam que uma padaria, localizada na rua Jardim Botânico, teve o telhado arrancado pelos fortes ventos. A energia foi desativada nas imediações para remoção dos fios de alta tensão espalhados pelo chão.

uma padaria localizada na rua Jardim Botânico teve o telhado arrancado pelos fortes ventos. | Autor: Divulgação

Na avenida do Turismo, uma árvore tombou e bloqueou temporariamente o acesso à via, próxima da garagem de uma empresa de transportes.

árvore tombada bloqueando temporariamente o acesso à via, próxima da garagem de uma empresa de Transporte. | Foto: Divulgação

O bairro Alvorada também registrou ocorrências de telhados arrancados próximo a sede da Polícia Federal.

Um telhado de uma residência não resistiu aos ventos fortes. | Foto: Reprodução Twitter

A Central da Defesa Civil, por meio do 199, registrou até o momento três ocorrências de destelhamento de casas no bairro Alvorada 3, tombamento de árvore sobre casa no João Paulo II, Redenção sem vítimas registradas.

A Amazonas Energia noticiou, em nota, que o temporal ocasionou o desligamentos de 16 alimentadores de distribuição de energia, desligando 15 transformadores, totalizando interrupção de energia para cerca de 75 mil clientes.

As demandas dos clientes podem ser registradas em nossos canais de atendimento (call center 0800 701 3001, app e site), que estão disponíveis 24h.