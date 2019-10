Telhado voa, fica preso em fios e moradores temem choque elétrico

Manaus - A chuva desta terça-feira (17), acompanhada de fortes ventos, causou transtornos a moradores do bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

Telhas metálicas de uma padaria, localizada na rua Jardim Botânico, foram arrancadas por causa da ventania. Devido ao fato, a região ficou sem energia elétrica.

Logo após o incidente, o proprietário do estabelecimento tomou as providências cabíveis. “Liguei para o Corpo de Bombeiros e para Amazonas Energia. Também fomos afetados com o prejuízo, vamos ficar sem produtividade de hoje”, relatou Douglas Moraes, de 28 anos.

Antes da chegada da equipe técnica da empresa de energia, os moradores interditaram a rua para evitar outros acidentes.

A estrutura do telhado ficou sustentada apenas por alguns fios da rede de alta tensão e ameaçava cair sob a via.

Operários da Amazonas Energia chegaram no local e informaram que o trabalho de reparo deve durar aproximadamente uma hora. Um caminhão munck deve auxiliar no serviço de manutenção.

Por meio de nota, a concessionária informou que o temporal com fortes rajadas de ventos e descargas atmosféricas, atingindo várias zonas de Manaus, causando desligamentos de 16 alimentadores de distribuição de energia, desligando 15 transformadores, totalizando interrupção de energia para cerca de 75 mil clientes.

As equipes foram reforçadas para atender as demandas extras causadas pelo temporal.