DHL lança serviço exclusivo de embarques da China para Manaus

O serviço exclusivo “Miami Multimodal Express” (MMEX) oferece aos clientes da DHL menor tempo de trânsito no transporte das cargas | Foto: Divulgação

Manaus - A DHL Global Forwarding, divisão do Deutsche Post DHL Group especializada em agenciamento de cargas, está com uma novidade para o Amazonas.

Com forte expertise em fretes marítimos, aéreos, rodoviários e desembaraço aduaneiro, a companhia atende as principais indústrias do Estado, tendo como destaque a automotiva, saúde, consumo e varejo e tecnologias.

A DHL trabalha ainda como gestora de cadeias de suprimentos e projetos de transporte de carga com peso e medidas especiais, como bobinas e transformadores de usinas elétricas.

Para trazer ainda mais conveniência, a DHL Global Forwarding anuncia o serviço exclusivo “Miami Multimodal Express” (MMEX), que oferece aos clientes da DHL menor tempo de trânsito no transporte das cargas que saem da China com destino ao Brasil, incluindo Manaus, com custos mais competitivos em relação aos praticados no mercado. Além de inovador, o MMEX integra diversos modais para tornar a operação mais rápida e eficaz.

Este serviço foi criado para atender um mercado cada vez mais globalizado e um consumidor mais exigente, com menor custo de frete e total monitoramento em tempo real e de porta a porta.

Outras vantagens do MMEX são agilidade nos pontos de conexão, terminal dedicado sem congestionamentos, além de saídas programadas para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Com a aproximação de datas importantes para o varejo, como a Black Friday e o Natal, as indústrias e empresas devem ficar atentas aos prazos necessários para reserva de espaço (booking) e tempo de trânsito.

*Com informações da assessoria