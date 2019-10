Vídeo: Presidente Figueiredo vira lixão a céu aberto

Protestos de moradores pressionam a prefeitura que não resolve da coleta de lixo. | Foto: Reprodução Facebook

Manaus – As denúncias sobre o descaso na coleta de lixo em Presidente Figueiredo publicadas na tarde de segunda-feira (17), pelo Portal EM TEMPO, não foram suficientes para resolver o problema.

Os moradores denunciaram novamente que a prefeitura comandada por Romeiro Mendonça, ainda não se posicionou sobre o caso. Uma manifestação está marcada para ocorrer na cidade na quarta-feira.

O serviço de coleta nas áreas urbanas, comunidades, ramais e zona rural não estão sendo realizados de forma diária, chegando a ficar até cinco dias com lixo acumulado nas áreas.



A situação torna-se mais grave, pois além do mau cheiro, os animais estão espalhando restos de alimentos pelo chão e atraindo urubus, que rondam as lixeiras das residências.

Moradores alegam que, sem o serviço de limpeza, a população corre risco de ser acometidas por doenças como leptospirose ou outras doenças causadas por bactérias.

Para cobrar um posicionamento oficial, manifestantes marcaram uma passeata para esta quarta-feira (18), que terá início na frente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) até a Câmara dos Vereadores do município.

De acordo com o vereador do município, Ricelli Pontes, a situação é grave desde dezembro de 2018, quando a prefeitura rompeu contrato com a empresa terceirizada de limpeza pública. “ Não está havendo coleta e quando há, o lixo é despejado em área de preservação", contou.

Até o momento, a assessoria da Prefeitura de Presidente Figueiredo não se posicionou a respeito do caso.

