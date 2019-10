Estudante de nutrição desaparece em Manaus

De acordo com informações o jovem saiu para o estágio em uma unidade hospitalar, situada na rua Tomás de Vila Nova e não foi mais visto. | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem do estudante de nutrição João Marco Santiago Santos, 22, desaparecido desde a tarde do dia 13 de setembro deste ano. A finalidade é que alguém que saiba do paradeiro do rapaz possa ajudar nas buscas.

De acordo com a pai dele, Marco Antônio Santos, na data do desaparecimento, por volta das 13h, o jovem saiu para o estágio em uma unidade hospitalar, situada na rua Tomás de Vila Nova, bairro Centro, zona sul da capital. Na ocasião, João saiu do hospital cerca de 10 minutos depois que havia chegado no local, sem informar para onde iria. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Conforme o noticiante, João possui uma tatuagem no braço direito com o desenho da imagem de Cristo e palavras em japonês.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com familiares do desaparecido, ligar para o número: (92) 98818-3147, 99434-9423 ou 3238-3673.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria.