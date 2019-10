Presidente Figueredo: FPS entrega R$ 198 mil em equipamentos agrícolas

Presidente Figueredo- O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), irá entregar, nesta sexta-feira, (20) às 11h, R$ 198 mil em equipamentos agrícolas a uma associação do setor primário localizada em Presidente Figueiredo, na rodovia BR-174, Km 185, ramal da Nona, Km 3,5. A ação irá beneficiar 96 famílias diretamente e cerca de 480 pessoas indiretamente, e vai impulsionar a agricultura familiar na região.



A Associação Comunitária Rio Taboca receberá, entre outros implementos, um trator agrícola com tração 4x4, grade aradora intermediária com 14 discos, roçadeira hidráulica deslocável e plaina frontal agrícola. Com a aquisição dos novos equipamentos, a carga horária de trabalho será reduzida, assim como os esforços braçais excessivos do agricultor no campo, resultando em maior agilidade no trabalho e aumento da produção.

A associação possui produções de banana, cupuaçu, cana-de-açúcar, coco, goma, farinha, tucupi, laranja, limão, macaxeira, pupunha, pimenta de cheiro e criação de aves caipiras e corte suíno, que são comercializadas no município de Presidente Figueiredo e em feiras de Manaus.

Modernização

Com a aquisição dos equipamentos mais modernos, as áreas cultivadas receberão um melhor preparo, resultando em um solo com mais qualidade. Desta forma será possível introduzir novos cultivos, como pimentão, alface, coentro, cebolinha, maxixe, pimenta, couve, melancia, brócolis e hortaliças em geral.

Associação

Localizada na rodovia BR-174, Km 185, ramal da Nona, Km 3,5, a 81 quilômetros da sede do município de Presidente Figueiredo, a Associação Comunitária Rio Taboca foi fundada em 23 de junho de 2003, reunindo associados que buscavam melhorias na educação, produção, escoamento e comercialização da agricultura familiar.

*Com informações da assessoria