Posto de combustíveis é autuado por aumento abusivo

O posto aumentou o preço da gasolina sem justificativa nos últimos dias | Foto: Reprodução

Manaus – Um posto de combustíveis foi autuado nesta quarta-feira (18) por aumento abusivo no peço da gasolina. A ação aconteceu na avenida Joaquim Nabuco, Centro da Capital, sob o comando dos agentes do Procon Manaus, estrutura que integra a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec).

O posto foi autuado por ter aumentado o preço da gasolina sem justificativa nos últimos dias. Na bomba, o valor averiguado foi de R$ 4,45 o litro. No último dia 1º de setembro, o litro da gasolina estava sendo comercializado a R$ 3,49.

Conforme o secretário-interino da Semdec, Rodrigo Guedes, os empresários desses empreendimentos não podem cobrar o valor abusivo, visto que o prejudicado são os consumidores.



“Não vamos parar as fiscalizações, enquanto os empresários não entenderem que não podem praticar esses aumentos abusivos, pois prejudicam os consumidores que têm a gasolina como um produto essencial”, disse o secretário-interino.

Os fiscais do Procon Manaus identificaram outras irregularidades no mesmo posto, como o calibrador pneumático de pressão que estava com defeito.

O proprietário do posto tem 10 dias para apresentar uma defesa junto ao Procon Manaus. Após a apresentação haverá análises das provas, e se o aumento abusivo for confirmado, o posto sofrerá penalidades prevista na legislação que regulamenta o âmbito. As fiscalizações seguem durante todo o mês de setembro.