Vídeo: Novena de São José celebra 20 anos em Manaus

Manaus- Acontece nesta quinta-feira (19) uma das celebrações mais importantes para os fiéis católicos de Manaus: a novena de São José, o padroeiro dos trabalhadores. Neste ano, a celebração completa 20 anos de fundação.

A novena é celebrada no Santuário de São José Operário, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. As celebrações acontecerão em cinco horários diferentes. Uma das novidades deste ano é a inauguração do Velário, um espaço dedicado para agradecimento e cumprimento das promessas. A presença do Padre Sérgio Lúcio, conhecido por animar os fiéis, também está confirmada.

A celebração dos 20 anos espera receber 80 mil fiéis durante o dia todo. Quem deseja participar pode ajudar a comunidade com a doação de alimentos. São José, o carpinteiro, esposo de Maria, segundo a religião católica é o "padroeiro dos trabalhadores e das famílias".

