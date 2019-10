Moradores da rua Igarapé do 40 no DI reclamam ausência de asfaltamento

Buracos e bueiros sem tampa fazem parte do cenário da rua Igarapé do 40, localizada no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Buracos e bueiros sem tampa fazem parte do cenário da rua Igarapé do 40, localizada no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Os moradores se sentem prejudicados com a falta de saneamento básico na via e afirmam que há mais de dois anos o local não recebe obras de pavimentação.

De acordo com os residentes, por conta da falta de saneamento, em dias de chuva a rua fica alagada e expõe os moradores ao mau cheiro e a risco de doenças.

A moradora Helena Mota, que vive na rua há 23 anos, afirma que os buracos que se formam em frente à residência dela atrapalham a mobilidade dos familiares. A dona de casa disse que já conversou com os órgãos responsáveis, mas não teve retorno. “Quando chove, os buracos ficam cheios d’água. Aqui tem um esgoto e eu não sei o existe embaixo da rua, só sei que uma parte da via está afundando e eu tenho receio que o meu muro caia”, frisou Helena.

Conforme Ivanildo da Silva, os próprios moradores tentam tapar os buracos da rua com seixo e cimento. Por ser cadeirante, o morador relata que sente dificuldades de locomoção na via. “Eu moro só. Às vezes, quando quero ir ao comércio, não consigo ir até ao local. O asfalto, quando fica velho, vai quebrando e a gente se reúne para ajustar quando pode”, disse o morador.



A reportagem esteve no local e constatou que uma equipe as Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estava realizando obras de drenagem. Ao serem questionados sobre os serviços de pavimentação, os servidores não souberam informar sobre previsão para o início das obras. Em resposta ao Portal Em Tempo, a Seminf disse que realizou levantamento das necessidades da área e iniciou obra de implantação de 300 metros de tubulação subterrânea.

“A rua Igarapé do 40, mais conhecida como Manaus 2000 será revitalizada com drenagem profunda para vazão correta das águas pluviais e na sequência receberá novas caixas coletoras, pavimento asfáltico de alta durabilidade, meio-fio e sarjeta”, frisou o órgão em nota.



