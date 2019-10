Manaus projeta orçamento de R$ 6,1 bilhões para 2020

Secretários e servidores compareceram na cerimônia | Foto: Nathalie Brasil / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quinta-feira (19), a audiência pública para apresentação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020 do município.

O orçamento estimado do município para 2020 é de R$ 6,1 bilhões, o que deve representar um aumento de 19% em comparação com a LOA de 2019. “Do montante, R$ 3,5 bilhões deverão provir de recursos do Tesouro municipal; os outros R$ 2,6 bilhões são previstos de demais fontes como repasses constitucionais estaduais e federais, além das operações de crédito”, disse o titular da Semef.

A política de investimentos da máquina municipal continuará forte no próximo ano. Conforme o projeto da LOA 2020, a Prefeitura de Manaus alocará, aproximadamente, R$ 740 milhões em investimentos de recapeamento, drenagens, mobilidade, construções de creches e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais áreas de investimentos da cidade.

“Somados aos recursos de 2019, a Prefeitura de Manaus alcançará um total de R$ 2 bilhões investidos nos dois últimos anos da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto”, destacou.

Educação e Saúde

A equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) esteve presente para apresentar os números que representam o maior orçamento do município. A previsão é que as ações voltadas à área de Educação somem recursos da ordem de R$ 1,5 bilhão.

De acordo com a secretária da pasta, Kátia Schweickardt, duas audiências públicas setoriais foram realizadas para o fechamento dos números, com a participação da população e dos gestores da Semed.

A segunda maior fatia do orçamento será investida em ações voltadas à saúde da população de Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também expôs os números dos seus projetos, orçados em R$ 976,7 milhões para o próximo ano.

A audiência pública continua nesta sexta-feira ( 20), com a apresentação dos orçamentos das demais secretarias finalísticas do município

.Receitas próprias

Em relação às projeções de receitas municipais, a LOA 2020 prevê crescimento na arrecadação dos três principais impostos municipais, em relação à LOA 2019.

O Imposto Sobre Serviço (ISS) deverá crescer mais de 6%, chegando a R$ 773,1 milhões.

Já o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deverá arrecadar R$ 331,3 milhões, mais de 8% a mais que o previsto para este ano. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deverá somar R$ 56,6 milhões, mais de 7% em comparação à LOA anterior.

