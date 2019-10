Mulher desaparece após sacar dinheiro em caixa eletrônico no Tarumã

Bianca Marques dos Passos, de 19 anos | Foto: Reprodução

Manaus – Uma mulher identificada como Bianca Marques dos Passos, de 19 anos, desapareceu na manhã última segunda-feira (16). O último paradeiro dela foi por volta das 10h quando teria saído da casa da sogra para ir em um caixa eletrônico em um posto de combustíveis, no conjunto União da Vitória, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A sogra da vítima registrou o desaparecimento na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), após a nora não retornar à residência e não conseguirem mais contato com ela.

O cunhado de Bianca, David Oliveira, de 18 anos, informou ao Portal Em Tempo que a família descarta que moça teria pego o dinheiro que teria sacado para fugir, pois, o valor era pequeno.

“Bianca é uma garota inteligente, jamais fugiria assim e com pouco dinheiro. Ela mora com a gente menos de um ano por conta de problemas familiares, mas nós procuramos os pais dela, mas eles também não têm informações. Espero que ela apareça logo, estamos com saudades e preocupados”, disse o cunhado de Bianca.

A jovem estava trajando camiseta na cor marrom, saia jeans azul e calçava sandálias na cor dourada. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números: (92) 99609-7753 (falar com o pai); 99523-1214 (falar com a cunhada Brenda); (92) 99448-1248 (falar com o cunhado David).