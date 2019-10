Sema realiza formação de Agentes Ambientais Voluntários

Manaus- A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) está capacitando novos 57 Agentes Ambientais Voluntários (AAV), até esta sexta-feira (20), no município de Novo Aripuanã. Com a formação, os agentes atuarão como multiplicadores ambientais e poderão apoiar as lideranças comunitárias na defesa da natureza.

De acordo com o coordenador do Programa AAV, a capacitação formará 40 moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Madeira e 17 moradores do município de Novo Aripuanã. A atividade conta com apoio da Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Os Agentes Ambientais Voluntários são muito importantes para fortalecimento da gestão ambiental no Amazonas. Com a capacitação, reunimos turmas por comunidades para construir um Plano de Ação das atividades a serem desenvolvidas na unidade de conservação e na área urbana. Eles desenvolverão estas atividades durante 90 dias, e depois serão credenciados AAVs”, explicou.

Com o período de estiagem, que aumenta o número de focos de calor no Estado, o combate e orientação em relação às queimadas foi um dos temas principais do encontro. A capacitação aborda ainda temas como legislação ambiental.

“Estes novos agentes ambientais fortalecerão o trabalho feito pelos brigadistas florestais voluntários que formamos em parceria com o Corpo de Bombeiros. A participação das comunidades tem sido essencial para redução dos focos dentro da unidade de conservação”, explicou a gestora da RDS do Rio Madeira, Amanda Gomes.

Mais AAVs

Em 2019, a Sema já realizou atividades de capacitação dos Agentes Ambientais Voluntários nos municípios de Tefé, Carauari, Juruá, Novo Airão, Amaturá, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Santa Isabel do Rio Negro. Ao todo, já foram capacitados 333 novos AAVs.

*Com informações da assessoria