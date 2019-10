Dia Mundial Sem Carro: Manaus recebe passeio ciclístico neste domingo

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e grupos organizados de Pedal de Manaus realizarão um passeio ciclístico em alusão ao Dia Mundial Sem Carro, no próximo domingo, (22). O percurso terá 17 quilômetros e a concentração será partir das 7h, no estacionamento do Parque Municipal Passeio do Mindu.

O objetivo da ação é aproximar as pessoas de outros meios de transporte e fazer com que elas reflitam sobre a importância de se discutir sobre mobilidade urbana, além fazer com que os participantes experimentem, por um dia que seja, a sensação de andar pela cidade sem carro. Os primeiros 200 participantes receberão camisas, que serão doadas por instituições parceiras, além de um sorteio de duas bicicletas ao final do percurso.

A diretora administrativa-financeira do Detran-AM , Edslângela Rodrigues, ressalta que a ação faz parte também das ações da Semana Nacional de Trânsito e da Semana da Mobilidade Urbana.

“Essa parceria com o Pedala Manaus vai ajudar a população a se conscientizar sobre mobilidade urbana, a importância do Dia Mundial Sem Carro, que contribui com o meio ambiente. Pedalar faz bem à saúde e integra a família. São ações importantes e que merecem o apoio e integração de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de políticas públicas”, disse Edslângela.

A voluntária do Pedala Manaus, um dos grupos que participará da ação, Nádia Aguiar, reforçou que a ONG tem realizado diversas ações ao longo da semana em outras regiões da cidade, promovendo conscientização para a melhoria da mobilidade urbana.

“A consequência de se pensar em mobilidade de uma maneira ampla é envolver saúde, meio ambiente, redução de acidentes, economia para o Estado e para as pessoas. É pensar na cidade de uma maneira mais humana, justa e de uma forma que respeite o espaço de todos, dando atenção para todo mundo”, disse Nádia Aguiar, voluntária do Pedala Manaus.

Percurso

Com a concentração às 7h, o passeio deve iniciar às 8h. Os ciclistas irão percorrer as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Porto Seguro, Governador José Lindoso (Avenida das Torres), Nathan Xavier de Albuquerque e as ruas Hokkaido, Alexandre Magno e rua A, retornando em seguida ao Parque do Mindu.

Plantio de mudas

Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), os participantes irão plantar 100 mudas espécies nativas arbóreas na avenida Nathan Xavier, na área do passeio público (áreas de calçada), que margeia a ciclofaixa, beneficiando pedestres e ciclistas.

