Vídeo: carro explode em viaduto da Djalma Batista e assusta condutores

Não foi informado a causa da explosão | Foto: Reprodução

Manaus – Um carro, modelo S10, explode durante percurso no viaduto em frente a igreja Assembleia de Deus Djalma Batista, na tarde desta sexta-feira (20). O fato aconteceu por volta das 18h30, e assustou motoristas e pedestres que passavam pela avenida Djalma Batista, sentido bairro/centro, do bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-sul de Manaus.

Enquanto o condutor do veículo tentava conter as chamas sem sucesso com um extintor de incêndio, os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegaram no local e controlaram sinistro. O acidente não fez nenhuma vítima.

As duas vias da Djalma Batista ficaram congestionadas | Foto: Reprodução

A avenida que já tem um grande fluxo de veículos, ficou congestionada nas duas vias por conta da ocorrência.

Até o momento da publicação desta matéria, não foi informado a causa da explosão.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo