21ª edição da Olimpíada da Terceira Idade acontece em Manaus

Manaus - A 21ª edição da Olimpíada da Terceira Idade teve início nesta sexta-feira, 20/9, no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Realizado pela Prefeitura de Manaus, o evento esportivo irá reunir, aproximadamente, 3 mil idosos e visa promover a socialização, o esporte e a qualidade de vida. As disputas começam neste sábado, 21, a partir das 8h, com as modalidades de bocha e dominó.

Com muita animação, a cerimônia de abertura contou com apresentação dos 28 grupos, que irão participar da competição durante seis dias. Dentre eles, 17 equipes são mantidas pela Prefeitura de Manaus e duas delas são de cidades vizinhas, Cacau-Pirêra e Iranduba. A apresentação foi acompanhada pela titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio.

Os participantes disputarão em 14 modalidades, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), que serão realizadas no parque do Idoso; no Clube do Trabalhador do Sesi/AM, no Aleixo, zona Leste; e na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, zona Oeste.

Durante a festa de abertura, o clima de descontração era total entre todos os grupos. A disputa, como destacou a atleta Rocicleia Lima, 55, do grupo da Cidade Nova, é só na hora de participar das modalidades, fora delas a animação toma conta de todos os atletas.



“Acho uma ótima ideia, uma boa iniciativa para que todos os idosos participem, pois é muito bom, faz muito bem e todo mundo fica feliz”, contou Roclicleia.

Do grupo da melhor idade do Santa Etelvina, Antônio Rodrigues, 62, já participou de outras edições das olimpíadas e espera ansioso para disputar as modalidades.

Programação



Dia 21 - Bocha e dominó, no parque do Idoso, de 8h às 12h

Dia 23 - Gerontovoleibol e tênis de mesa, Vila Olímpica, de 8h às 12h

Dia 24 - Jogo de malha, chute a gol e futpenâlti, no Sesi/AM, de 8h às 12h e a partir de 13h30

Dia 25 - Jogo de boliche, lance-livre na cesta e taco no disco, de 8h às 12h, e lançamento ao alvo, jogo de argolas e natação, de 14h às 18h30, no parque do Idoso

Dia 26 - Atletismo, na Vila Olímpica, de 14h às 18h30

Dia 27 - Concurso de dança/baile, no parque do Idoso, de 17h às 20h

