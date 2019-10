Sead já respondeu mais de 83% das manifestações na Ouvidoria

Manaus- Em um mês, desde que foi reativada, a Ouvidoria da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) respondeu 83,3% de todas as manifestações recebidas. Esse espaço de interação entre o Governo do Amazonas e o cidadão foi desativado na gestão anterior e voltou a funcionar no último dia (14) de agosto, após ser reestruturado. As manifestações ainda não respondidas são mais complexas e necessitam de um levantamento mais preciso junto aos setores da secretaria.

“A Ouvidoria é o canal para denúncias, elogios, reclamações, solicitações ou sugestões. O setor é um instrumento que garante direitos a qualquer cidadão e, em especial, no caso da Sead, ao servidor”, aponta a secretária de Administração e Gestão, Inês Carolina Simonetti.

As manifestações chegaram via Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) e Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). Denúncias de acúmulo de cargo, direitos a benefícios e dúvidas sobre o pagamento no primeiro mês após entrar em exercício são algumas das demandas que chegaram aos ouvidores da Sead.

Parte das demandas já tinham chegado antes do setor ser reativado. Nesse primeiro mês, do total de 30 manifestações acumuladas, 25 foram respondidas. O restante está com os setores responsáveis.

“Muitas vezes, o servidor que entra em contato com a Ouvidoria quer apenas uma informação. Nós apuramos e repassamos a resposta que ele precisa. Quando é algo mais específico, acionamos os setores da Sead”, disse Agostinho Maia, ouvidor da Sead.

Responsabilidade

A maioria das manifestações (68%) foi respondida dentro do prazo de 30 dias. “Algumas, como chegaram antes da reestruturação, foram respondidas com o prazo já expirado. Mas tratamos todas as demandas com a mesma responsabilidade, em respeito ao cidadão que buscou a Sead”, disse o ouvidor.

Nesses primeiro mês foi observado, também, que o cidadão que busca o serviço não sabe classificar a própria demanda. “Ele aponta que é uma reclamação, mas, na verdade, é uma solicitação de informação. O cidadão preenche como reclamação, mas ele só quer saber se tem direito a determinado auxílio”.

Outras manifestações

A Ouvidoria da Sead também recebeu cinco manifestações por e-mail e outras quatro por telefone. Desse total, 100% foram respondidas.

Manifestações por meio da Ouvidoria podem ser feitas presencialmente, na sala do Apoio Psicológico, por meio de um formulário. Ou ainda de forma online, por meio do site da Sead bastando clicar no banner “Ouvidoria Sead” e selecionar o tipo de comunicação desejada: denúncia, elogio, reclamação, solicitação ou sugestão.

Também é possível contatar o setor pelo número (92) 3182-2877. A Sead está localizada na avenida Constelação, 30, conjunto Morada do Sol, Aleixo, zona centro-sul.

*Com informações da assessoria